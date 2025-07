Flusskrebs-Beobachtungen

Haben Sie einen Flusskrebs gesehen?

Meldungen von Flusskrebs-Beobachtungen sind für das Monitoring-Projekt sehr wertvoll! Bitte melden Sie uns Ihre Beobachtung – auch wenn Sie nicht wissen, welche Art Sie gesehen haben. Wir sorgen dafür, dass die Beobachtung in der kantonalen Datenbank gespeichert und regelmässig mit der nationalen Datenbank ausgetauscht wird.

Gerne nehmen wir Ihre Flusskrebs-Beobachtung entgegen:



Statt einer Ortsbeschreibung, können Sie auch den Standort auf einer Karte mittels Screenshot dokumentieren und uns den Screenshot mitsenden. Falls Sie sich nicht mehr an das exakte Datum erinnern können, geben Sie bitte einfach ein ungefähres Datum ein und erwähne unter Bemerkungen, dass die Datumsangabe ungenau ist. Foto Flusskrebs Foto/Screenshot Standort

Hinweis zum Datenschutz:

Die von Ihnen gemeldeten Formular-Daten werden bei Fornat in einer Datenbank gespeichert und periodisch an die nationale Datensammlung von info fauna weitergeleitet. Wenn Sie Ihre Meldung anonym halten möchten, können Sie das Namens- und/oder E-Mail-Feld leer lassen. Für die Löschung von Daten können Sie sich jederzeit per E-Mail an uns wenden.